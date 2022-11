Escócia prepara-se para debater a independência depois de vitória dos nacionalistas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, convidou a líder do SNP e primeiro-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, para debater o futuro da Escócia. Embora os indepedentistas escoceses tenham perdido um lugar nas eleições para o parlamento escocês, o resultado final da votação deste fim de semana, ainda estabelece uma maioria pró-independência, o que poderá significar um novo impulso para a realização de um segundo referendo para consultar a população sobre o destino da Escócia no Reino Unido.

No seu discurso de vitória, Nicola Sturgeon defendeu que uma segunda votação representa a “vontade do país”, alertando que qualquer político do Parlamento em Londres que se tentar opor a um novo referendo estará “a entrar em conflito com os desejos democráticos do povo escocês”. Nicola Sturgeon prometeu já que vai prosseguir com os planos para um segundo referendo de independência depois de o Partido Nacional Escocês (SPN) vencer a sua quarta eleição consecutiva, anunciando uma batalha constitucional com Boris Johnson, refere este domingo o "Guardian".

Numa carta enviada à primeira-ministra escocesa ainda antes de conhecidos os resultados das eleições, Boris Johnson argumentou que os residentes do Reino Unido são "mais bem servidos quando trabalham juntos", convidando ainda a líder do partido nacionalista para uma "reunião de cúpula para discutir os desafios comuns e como poderão trabalhar juntos nos próximos meses e anos para os superar”.

“Todos teremos nossas próprias perspectivas e ideias - e nem sempre concordaremos - mas estou confiante de que, aprendendo uns com os outros, seremos capazes de reconstruir melhor, no interesse das pessoas a quem servimos”, afirmou Boris Johnson na carta, citado este domingo pelo jornal "The Independent".