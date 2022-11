Melinda e Bill Gates vão divorciar-se, anunciou esta segunda-feira o fundador da Microsoft através da rede social Twitter, numa declaração assinada pelos dois.

"Depois de muita reflexão e de muito esforço no nosso relacionamento, tomámos a decisão de terminar o nosso casamento. Durante os últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para que todas as pessoas possam levar uma vida saudável e produtiva", refere o casal no tweet.

Bill Gates e a mulher garantem que continuarão a trabalhar na fundação que ostenta os seus nomes, e que se dedica a vários projetos, entre os quais o combate à pobreza em África, mas adiantam: "Já não acreditamos sermos capazes de crescer juntos como um casal". A rematar a declaração, pedem "espaço" e "privacidade" para a família, enquanto esta começa a navegar numa nova vida.

O casamento de Bill e Melinda Gates realizou-se em 1994 e o casal tem três filhos: Jennifer Katharine Gates, com 25 anos, Rory John Gates, de 21 anos, e Phoebe Adele Gates, com 18 anos. Conheceram-se quando Melinda foi contratada para trabalhar na Microsoft, em 1987.

Bill Gates fundou a Microsoft em 1975, com Paul Allen, e em 2013 abandonou a administração da empresa para se dedicar às atividades filantrópicas. Tem atualmente 65 anos , de acordo com arevista norte-americana "Forbes", é a quarta pessoas mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 130 mil milhões de dólares, cerca de 107 mil milhões de euros.