Conselho de supervisão do Facebook vai decidir se o bloqueio de Trump passa a ser permanente

Donald Trump poderá em breve voltar a recorrer ao Facebook para publicar comentários políticos, caso o conselho de supervisão desta rede social dê a necessária luz verde, noticiou o jornal norte-americano "New York Times". O anúncio da decisão daquele painel, integrado por membros independentes de diversas nacionalidades e financiado pela empresa liderada por Mark Zuckerberg, será feito esta quarta-feira.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, que foi derrotado em novembro passado por Joe Biden nas eleições presidenciais em que Trump tentou alcançar um segundo mandato, foi bloqueado "indefinidamente" no Facebook a 7 de janeiro, um dia depois do assalto ao Capitólio por um grupo de apoiantes. Trump foi acusado de, através de posts publicados nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, ter incitado os manifestantes a invadir o edifício, localizado em Washington DC, sede do poder legislativo dos Estados Unidos e onde funcionam a Câmara dos Representantes e o Senado.

Na altura, Zuckerberg declarou: "os riscos de permitir que o Presidente continue a usar nosso serviço durante este período são simplesmente grandes demais”. Duas semanas após a suspensão de Trump, o caso foi encaminhado para o conselho de supervisão a quem cabe agora decidir se o bloqueio do ex-Presidente se torna permanente.