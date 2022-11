EUA. Quase 100 dias depois, 55% dos norte-americanos aprovam o desempenho de Biden

Joe Biden, o 46.º Presidente dos Estados Unidos, já conseguiu algo que Donald Trump nunca alcançou: contar com a aprovação de mais de metade dos norte-americanos, revela uma sondagem da Reuters/Ipsos. Biden está no cargo há quase 100 dias.

De acordo com aquela sondagem, que inquiriu 4423 adultos, 55% dos norte-americanos aprovam o desempenho de Joe Biden, eleito depois das eleições de 3 de novembro de 2020, um ato eleitoral em que o desfecho demorou alguns dias a ser conhecido, principalmente pela adesão ao voto antecipado e por correspondência. Por outro lado, 40% dos norte-americanos desaprovam os primeiros tempos da Administração Biden na Casa Branca.

Um dos indicadores mais expressivos da sondagem Reuters/Ipsos, que perguntou aos inquiridos “aprova” ou “desaprova”, prende-se com a abordagem do Presidente norte-americano à pandemia de covid-19, que é largamente elogiada pelos inquiridos: 65% (apenas 29% desaprovam). Se é normal que 90% dos democratas aprovem a atuação da nova administração frente ao vírus, não deixa de ser curioso que 39% dos republicanos inquiridos sigam a toada, aprovando a abordagem à crise sanitária. Segundo a Reuters, por exemplo, Trump chumbou neste segmento em janeiro, com 38%.

Mas há mais indicadores desta sondagem que vale a pena destacar. Na árdua tarefa de unir o país polarizado, que viveu a 6 de janeiro um dos dias mais negros da sua história, com a invasão do Capitólio, Biden recebe 56% de aprovação nessa jornada. Nas secções emprego e economia, Biden conta com a aprovação de 53% e 52% dos inquiridos, respetivamente.

Joe Biden vê as “notas” mais baixas na imigração e na corrupção, contando com 42% de pessoas a aprovar a sua linha de atuação nesses temas. A imigração é mesmo o único segmento desta sondagem em que os que desaprovam (48%) superam os que aprovam.