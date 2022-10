“O dia em que começamos a rezar pela América”: arranca o julgamento do polícia que matou George Floyd

Às 8h46m locais (14h46m em Lisboa), nas imediações do tribunal do condado de Hennepin, na cidade de Minneapolis, advogados e familiares de George Floyd ajoelharam-se durante, precisamente, oito minutos e 46 segundos. O gesto ilustrou o tempo exato em que o polícia Derek Chauvin pressionou o pescoço do afro-americano com o joelho, acabando por o matar. “Senhor, apenas quero a minha mãe. Senhor! Não consigo respirar!”, suplicou Floyd até ao fim.

