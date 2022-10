Ataques em Moçambique: Português gravemente ferido durante resgate a Palma

O ferido está a caminho de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, 250 quilómetros a sul, por via aérea, a partir do aeródromo do recinto do projeto de gás natural, na península de Afungi, para onde foi resgatado juntamente com outras pessoas.

Cerca de 200 refugiaram-se no hotel Amarula, em Palma, desde quarta-feira à tarde, quando o ataque armado à vila começou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros já confirmou a existência de um cidadão português ferido num resgate. Em resposta à agência Lusa, o ministério explica que o português foi retirado da península de Afungi para receber tratamento médico adicional e que "a embaixada em Maputo está a acompanhar a situação e a procurar identificar outros portugueses no local para prestar acompanhamento e apoio".

Sete mortos em ataque a caravana de resgate em Palma

Uma caravana de resgate que saía da vila de Palma, norte de Moçambique, foi atacada no final da tarde de sexta-feira, e sete pessoas morreram e outras ficaram feridas, disse à Lusa fonte ligada à operação.

A caravana saiu do hotel Amarula, onde aguardavam transporte de cerca de 200 pessoas que ali se refugiaram, incluindo trabalhadores de empresas ligadas aos projetos de gás, entre os quais expatriados de várias nacionalidades.

Segundo a mesma fonte, aguardam-se detalhes sobre as vítimas e circunstâncias do ataque à caravana.