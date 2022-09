Israel. Quartas eleições em dois anos têm o favorito de sempre

Nos últimos dois anos, Israel organizou, em média, eleições legislativas de meio em meio ano. As próximas, as quartas, realizam-se na próxima terça-feira. Uma sondagem do Instituto de Democracia de Israel indica que apenas 29% do eleitorado acreditam que o impasse político que tem originado tantos sufrágios seja, por fim, ultrapassado.

Benjamin Netanyahu, que se tem mantido ao leme do país — apesar da instabilidade política e do julgamento por corrupção — é, mais uma vez, o favorito à sua própria sucessão. O primeiro-ministro pôs o país nas bocas do mundo pela rapidez com que levou à prática o processo de vacinação contra a covid-19 e espera capitalizar com isso.