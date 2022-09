Por todo o mundo houve reclusos em isolamento durante meses e fechados em espaços “exíguos”, sem equipamento de proteção. E em Portugal?

Durante semanas ou mesmo meses, vários detidos foram colocados durante 23 horas em isolamento, com a justificação de que estariam em quarentena, com um intervalo de, em alguns casos, apenas 30 minutos. Isto aconteceu em algumas prisões do Reino Unido durante a pandemia e é uma das várias situações descritas no mais recente relatório da Amnistia Internacional sobre as consequências da covid-19 nas prisões. “Alguns detidos descreveram sentimentos de isolamento e deram conta de um agravamento da sua saúde mental e bem-estar”, refere o relatório.

