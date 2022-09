“Os que não agiram como laranjas do Presidente saíram”: mais um ministro da Saúde na grelha, Lula na corrida, o que se segue no Brasil?

O Brasil vive num daqueles shakers de bar, perto de uma praia fascinante ou de uma cachoeira ou da poeira ou de um qualquer lugar que não está feito para deslumbrar. Os argumentos, os protagonistas e o desenrolar da história oferecem a cada dia um país diferente, é fácil descascar a metáfora do shaker. À data de hoje, e depois de saber o que é estar 580 dias preso, Lula da Silva pode candidatar-se às presidenciais de 2022, por exemplo, e isso, como já veremos, mudou alguma coisa na política brasileira, ou no lero-lero. Apesar de muitos corações baterem no fundo do peito esperando dias melhores (menos 282 mil, que correspondem aos óbitos por covid-19), o Brasil vai vivendo desafinado, com mais uma mudança no Ministério da Saúde e logo na pior fase da pandemia. É a quarta em 26 meses de mandato de Jair Bolsonaro.

