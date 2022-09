Eleições. Holandeses descontentes mas resignados a reconduzir Rutte

Manifestantes antigoverno, canhões de água, pilhagens em centros urbanos. São imagens pouco habituais nos Países Baixos, mas bem reais em janeiro, quando o governo de centro-direita de Mark Rutte anunciou o recolher obrigatório para combater o coronavírus. No mesmo mês, por motivos não ligados à pandemia (um escândalo de subsídios sociais), o Executivo demitiu-se, a dois meses do fim do mandato.

Há pouco mais de uma semana, a sonolenta aldeia de Bovenkarspel, a 60 quilómetros de Amesterdão, acordou de maneira violenta, quando um explosivo improvisado destruiu as janelas de um centro de testes à covid-19. Não houve feridos, mas a notícia correu mundo.