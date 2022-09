“Acredito que o povo brasileiro não quer sequer ter um candidato como ele em 2022”: Bolsonaro reage à anulação das condenações contra Lula

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já reagiu à decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) de anular todas as acusações contra Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato.

“Eu acredito que o povo brasileiro não quer sequer ter um candidato como ele em 2022, muito menos pensar numa possível eleição dele”, disse aos jornalistas Bolsonaro à chegada ao Palácio da Alvorada, aqui citado pela “Folha de São Paulo”.

E acrescentou: “As bandalheiras que esse Governo [do PT] fez estão claras perante toda a sociedade. Você pode até supor a questão do sítio em Atibaia, do apartamento, mas tem coisa dentro do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] que o desvio chegou na casa de meio trilhão de reais, com obras fora do Brasil. Os desvios na Petrobras foram enormes, na ordem de dois bilhões de reais que o pessoal na delação devolveu. Então foi uma Administração realmente catastrófica do PT no Governo”.

O Presidente do Brasil, que acusou o responsável pela anulação dos processos (Edson Fachin) de ter “forte ligação com o PT”, referiu ainda que “é impossível prever o que qualquer dos 11 ministros [juízes] do STF pensam e o que eles colocam no papel”.

E sentenciou: “O ministro Fachin sempre teve uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido. Obviamente é uma decisão monocrática, mas vai ter quer passar pela turma, não sei, ou Plenário, para que tenha a devida eficácia”.

As declarações de Bolsonaro aconteceram depois de este regressar de uma reunião com a farmacêutica Pfizer, onde foram discutidas as condições de negócio para aquisição das vacinas contra a covid-19.