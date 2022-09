Inquérito sobre falha do motor do Boeing 777 aponta para “desgaste do metal”

Uma investigação está atualmente a decorrer para apurar as causas que levaram à explosão de um dos motores do Boeing 777, que fez com que várias peças caíssem este sábado sobre uma zona residencial de Denver. Os primeiros dados do inquérito que estão a analisar o que falhou durante o voo 328 da companhia United Airlines, que se deslocava do Colorado para o Havai, apontam para “desgaste do metal”, escreve a CNN.

A investigação pode levar um ano, admitem as autoridades, mas as conclusões preliminares indicam que a explosão do motor foi “consistente com o desgaste do metal”, de acordo com informações do National Transportation Safety Board (NTSB) que está a analisar o acidente que não provocou qualquer ferido.

Os 231 passageiros que seguiam a bordo e os dez elementos da tripulação acabariam por aterrar em segurança, numa operação de emergência preparada no aeroporto de onde o avião tinha acabado de partir.

Pouco depois da descolagem e já perto de atingir a velocidade de cruzeiro, sentiu-se uma forte explosão a bordo e alguns dos passageiros captaram imagens de um incêndio num dos motores laterais da aeronave. Uma das pás do motor direito soltou-se e terá atingido outra que estava partida, revelaram os investigadores.

Os passageiros que seguiam a bordo puderam ver o motor incendiar-se em pleno ar. “A minha filha estava sentada à janela e eu só lhe dizia: ‘não olhes, vamos fechar os olhos e rezar’”, conta Brenda Dohn à CNN.

Em terra, Kieran Cain estava a jogar basquetebol com os filhos junto a uma escola de Denver, durante a tarde de sábado, quando ouviu um estrondo e ergueu os olhos. “Havia uma nuvem negra gigante de fumo no céu imediatamente seguida por uma chuva de pedaços do avião”, relata.

O fabricante norte-americano Boeing recomendou esta segunda-feira a imobilização de 128 aviões do modelo 777 que se encontram em serviço ou armazenados.

“Enquanto a investigação [das autoridades] está em curso, recomendamos suspender as operações dos 69 aviões 777 em serviço e dos 59 em armazém com motores Pratt & Whitney 4000-112”, disse a empresa em comunicado.