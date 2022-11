Fauci é contra atrasar a segunda dose da vacina nos Estados Unidos

O principal epidemiologista do Governo dos Estados Unidos, Anthony Fauci, declarou este domingo em Washington que a segunda dose da vacina contra a covid-19 não deverá ser atrasada, ao contrário do que têm opinado alguns especialistas.

Numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana NBC News, o assessor médico do Presidente norte-americano Joe Biden reconheceu, no entanto, que atualmente "a procura de vacinas claramente supera o abastecimento".

"Temos de nos orientar com os dados científicos que acumulámos, e é um conhecimento muito sólido. Sabemos que com cada uma das doses, as pessoas podem ser vacinadas num espaço de 21 ou 28 dias", apontou, defendendo que aquele calendário deve ser mantido.

Embora admita que existe uma "clara discrepância entre a procura e a oferta", Anthony Fauci estima que essa falha deverá "ser melhorada ao longo de fevereiro e março".

Perante o lento desenrolar da campanha de vacinação, alguns países, como o Reino Unido, decidiram atrasar a administração da segunda dose da vacina até 12 semanas, justificando que "a primeira dose dá uma grande parte da proteção" contra o vírus, enquanto a seguinte serve para "completar e estender" a imunidade, segundo o conselheiro médico do país, Chris Whitty.

A Organização Mundial de Saúde tem alertado que não há provas definitivas, mas aceita atrasar a segunda dose até às seis semanas em circunstâncias excecionais, um atraso máximo semelhante ao aconselhado pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).