Líder de Myanmar detida por militares

Aung San Suu Kyi, líder do governo de Myanmar (antiga Birmânia) e da Liga Nacional para Democracia, e Win Myint, presidente do país, foram detidos esta madrugada de segunda feira por militares do país.

Vários membros proeminentes da Liga Nacional para Democracia, partido que ganhou as eleições por grande margem no ano passado, foram igualmente detidos, refere a Reuters.

Os porta-vozes governamentais apelaram ao povo para respeitarem a lei e evitarem reações menos ponderadas. Ainda não há confirmação oficial de quem ordenou as detenções ou de quem poderá estar a liderar um eventual golpe de estado no país do sudeste aiático que tem vindo a ser notícia também pela perseguição movida contra a minoria étnica dos Rohingya.

Entre os observadores, há quem recorde o contexto que precedeu estas detenções: depois de uma vitória eleitoral por grande margem no mês de novembro, seguiram-se as suspeitas de fraude, com o propósito de beneficiar o partido, a Liga Nacional para a Democracia, de Suu Kyi.

Entre as eleições e a atualidade não faltaram acusações públicas de membros da oposição e das forças armadas que alegaram a inserção de 8,6 milhões de votos nas contagens finais das eleições. Alguns grupos de defesa dos direitos humanos denunciaram também a alegada supressão dos direitos eleitorais de votantes em algumas regiões do país.

Na sequência destas suspeitas e acusações, Min Aung Hlaing, líder das Forças Armadas e provavelmente o homem mais poderoso do país, fez circular o descontentamento com as alegadas ilegalidades levadas a cabo durante a contagem de votos.