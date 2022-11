Larry King morre aos 87 anos

"Com profunda tristeza, a Ora Media anuncia a morte do nosso co-fundador, anfitrião e amigo Larry King, que morreu esta manhã aos 87 anos no Centro Médico de Cedars-Sinai em Los Angeles".

Larry King foi uma presença constante ao longo de 63 anos em plataformas como a rádio, televisão e multimédia. Milhares de entrevistas e prémios atestam as suas qualidades e talentos largamente reconhecidos pelo vasto público que o seguia.

King sempre considerou os seus entrevistados como as verdadeiras estrelas dos seus programas. Fossem eles o Presidente americano, um líder estrangeiro, uma estrela do espetáculo, um personagem polémico ou um homem da rua, Larry gostava de fazer perguntas curtas, simples e diretas.

Os 25 anos de programas na CNN, com o "Larry King Live", ou os "Larry King Now" e "Politiking with Larry King" (RT) da Ora Media são permanente e consistentemente referidos pelos media de todo o mundo ao mesmo tempo que se inscrevem na história do último quarto do século XX e início do século XXI.

Larry tinha três filhos, Larry Jr., Chance e Cannon.