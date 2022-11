Navalny: Opositor russo já saiu de Berlim rumo a Moscovo

O opositor russo Alexei Navalny partiu este domingo de Berlim, onde estava a recuperar do alegado envenenamento com um agente neurotóxico, rumo a Moscovo, reafirmando ser "inocente" face à ameaça de prisão assim que chegar à Rússia.

"Vou ser preso? É impossível, estou inocente", disse Alexei Navalny aos jornalistas a bordo do avião com destino à capital russa.

Ao embarcar no avião, o opositor agradeceu novamente à Alemanha por ter organizado o seu tratamento hospitalar e o período de convalescença. "Quero expressar um grande obrigado, obrigado a todos, espero que corra tudo bem, hoje estou muito feliz", disse Navalny, citado pela agência France-Presse (AFP), após ter sido escoltado para o avião pela polícia alemã por motivos de segurança.

Alexei Navalny, de 44 anos, anunciou que chegará a Moscovo, vindo de Berlim, no voo DP936 da companhia aérea Pobeda (Vitória, em russo), cuja chegada está prevista para as 19:20 horas locais (16h20 em Lisboa). Segundo avançou a rádio Eco de Moscovo, agentes da polícia russa detiveram este domingo, em São Petersburgo, vários ativistas que iam receber Navalny.

A France Presse noticiou entretanto que foram também feitas detenções no aeroporto de Moscovo, envolvendo apoiantes como o jurista Alexeï Molokoiedov, a assistentes de Navalny, Ilia Pakhomov, e a diretora de campanha, Anastasia Kadetova.

O líder da oposição ao Kremlin (Presidência russa) regressa à Rússia depois de quase cinco meses de tratamento médico na Alemanha, após ter sido envenenado com uma substância tóxica de uso militar, ato que segundo o ativista foi ordenado pelo Presidente russo, Vladimir Putin.

Navalny é alvo de uma ordem de busca e captura, pelo que poderá ser detido mal chegue a território russo.

A ordem de detenção foi avançada pelo Serviço Federal de Prisões da Rússia, que solicitou à justiça russa a ida de Alexei Navalny para a prisão para cumprir uma pena suspensa de 3,5 anos a que foi condenado em 2014, um juízo considerado "arbitrário" em 2017 pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em 20 de agosto de 2020, Navalny sentiu-se mal e desmaiou durante um voo doméstico na Rússia e foi transportado dois dias depois em coma para a Alemanha para ser tratado.

Laboratórios na Alemanha, França e Suécia, assim como a Organização para a Proibição de Armas Químicas, demonstraram que esteve exposto a um agente neurotóxico, do tipo Novichok, da era soviética. As autoridades russas têm rejeitado todas as acusações de envolvimento no envenenamento.