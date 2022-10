Pence não vai recorrer à 25ª emenda para afastar Trump da presidência - segue-se o impeachment?

Mike Pence não vai recorrer à seção 4 da 25ª emenda para afastar Donald Trump do cargo, garantem ao “New York Times” e à “Business Insider” fontes próximas do vice-presidente. Esta tomada de posição ainda não é oficial e acontece depois de vários senadores - incluindo o líder democrata do Senado e a presidente da Câmara dos Representantes - terem pedido o recurso a a emenda na sequência à invasão do Capitólio.

Um dos primeiros a fazer o apelo a Mike Pence foi Chuck Schumer, o líder democrata no Senado. “O que aconteceu no Capitólio foi uma insurreição contra os EUA incitada pelo Presidente. Este Presidente não deve continuar no cargo nem um dia mais”, justificou. “A remoção deve ser feita da forma mais rápida e eficaz possível - e pode ser feita ainda hoje -, se o vice-presidente invocar de imediato a 25 emenda. Se o vice-presidente e o gabinete se recusarem a tomar uma posição, o Congresso deve unir-se para destituir o presidente.” Vários outros democratas apoiaram esta posição.

Não muito depois, Nancy Pelosi, a presidente da Câmara dos Representantes, juntou-se a Schumer, anunciando exatamente o mesmo: pediu a invocação da 25ª emenda e, se isso não acontecer, o Congresso está pronto para avançar para um processo de destituição - mesmo faltando apenas 13 dias para a saída oficial de Trump da Casa Branca.

Do lado Republicano algumas vozes também pediram o afastamento - o primeiro foi Adam Kinzinger, membro da Câmara dos Representantes pelo estado do Illinois. “Foi o Presidente que desencadeou isto, ele não está apto a continuar no cargo, não se encontra bem. Considero que deve abrir mão do poder executivo, voluntária ou involuntariamente", escreveu Kinzinger, um republicano centrista e crítico frequente de Trump, num comunicado colocado no Twitter.

Os pedidos acontecem depois de centenas de manifestantes pró-Trump terem invadido o edifício do Capitólio, em Washington, durante a sessão de certificação dos resultados eleitorais que deram a vitória presidencial a Joe Biden. A cerimónia, considerada o último passo necessário para a tomada de posse de 20 de janeiro, estava a ser presidida pelo ainda vice-presidente Mike Pence. Os manifestantes entraram e chegaram mesmo a tomar a Câmara dos Representantes e vários gabinetes de senadores. Quatro pessoas morreram, de acordo com a informação das autoridades. Pelo menos 13 já foram detidas.