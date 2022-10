Se Pence não usar a 25ª emenda para afastar Trump da presidência, Pelosi quer o impeachment

Nancy Pelosi vai juntar-se ao líder democrata do Senado, Chuck Schumer, e pedir a Mike Pence que, invocando a 25º emenda da Constituição norte-americana, afaste imediatamente Donald Trump do poder. A presidente da Câmara dos Representantes confirmou a sua intenção esta quinta-feira e, caso o ainda vice-presidente não acione a emenda que retira todos os poderes da Trump, Pelosi e o partido Democrata admitem a possibilidade de avançar com o processo de destituição.

“Junto-me ao líder Democrata no Senado para pedir ao vice-presidente que remova o Presidente imediatamente invocando a 25ª Emenda. E se o vice-presidente e o seu gabinete não agiram, o Congresso pode estar preparado para arrancar com um processo de destituição. O Presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição armada contra o país. Ainda lhe restam 13 dias, mas cada dia a mais pode-se tornar um filme de horror para os Estados Unidos”, disse Pelosi. Caso seja invocada a emenda, Pence assume funções.

A Secção 4 da 25.ª Emenda, que nunca foi invocada, estabelece o que acontece se o Presidente se tornar incapaz de desempenhar as suas funções mas não transfere os poderes para o vice-Presidente.Trump até pode contestar, mas se o vice-Presidente e a maioria do Gabinete discordarem, podem enviar outra carta, no prazo de quatro dias, ao Congresso, que então terá de votar a decisão.

Além de Donald Trump, Pelosi exigiu ainda que o chefe da polícia do Capitólio, Steven Sund. O próximo líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, já anunciou disse que vai despedir o Sargeant-at-Arms do Senado, Michael Stenger.

Esta quarta-feira centenas de manifestantes pró-Trump invadiram o edifício do Capitólio em Washington enquanto decorria a sessão de certificação dos resultados eleitorais que deram a vitória presidencial a Joe Biden. A cerimónia, considerada o último passo necessário para a tomada de posse de 20 de janeiro, estava a ser presidida pelo ainda vice-presidente Mike Pence. Os protestantes entraram e chegara mesmo a tomar a Câmara dos Representantes e vários gabinetes de senadores.

Quatro pessoas morreram, de acordo com a informação das autoridades. Pelo menos 13 já foram detidas.