Ministra dos Transportes é primeira baixa no gabinete de Trump depois de motins no Capitólio

Elaine Chao, ministra dos Transportes de Donald Trump e uma conhecida republicana envolvida desde cedo na política norte-americana, tornou-se esta quinta-feira a primeira demissão do gabinete do ainda Presidente dos Estados Unidos por razões diretamente ligadas aos tumultos no Capitólio. "Ontem, o nosso país viveu um evento traumático e totalmente evitável quando apoiantes do Presidente invadiram o edifício do Capitólio após um comício onde ele discursou", disse Chao num comunicado que partilhou na sua página do Twitter. "Como de certo acontece com muitos de vocês, o que se passou perturbou-me bastante, de tal forma que não consigo simplesmente ultrapassar e continuar”, continuou.

Veterana em governos republicanos e esposa do ainda líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, Chao assumiu o cargo com o objetivo declarado de modernizar, e, em alguns casos, quase ressuscitar a infraestrutura decrépita de algumas zonas dos Estados Unidos - pontes, estradas, parques públicos, áreas para desporto ao ar livre e escolas eram algumas das prioridades, mas a sua agenda acabou por ser consumida por outras prioridades de Trump, nomeadamente a redução de impostos para milhões de norte-americanos.

Suspeitas sobre a família

Apesar de a agora demissionária ministra não ter qualquer participação, em ações ou outras obrigações, no negócio da família, uma empresa de transporte marítimo chamada Foremost, há anos que usa a sua exposição pública para tentar amenizar as desconfianças que empresários norte-americanos possam ter em fazer negócios com a China, como explora o “New York Times” num longo texto sobre a família de Chao. As tensões diplomáticas entre a China e os Estados Unidos afetaram centenas de empresas de ambos os lados, mas nem tanto a Foremost como mostram registos industriais e documentos de ambos os governos aos quais o diário norte-americano teve acesso. De facto, a Foremost tem um acesso muito raro às cúpulas chinesas do poder para uma empresa norte-americana.

Desde que Elaine Chao se tornou dirigente da pasta dos transportes, várias foram as medidas controversas que tomou, tendo em conta a área de negócio da sua família. O orçamento da agência tem cortado programas destinados a estabilizar a indústria marítima, e também se posicionou contra a criação de novos subsídios federais para pequenos estaleiros comerciais e garantias de empréstimos federais para os construtores navais.