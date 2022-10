Apoiantes de Trump invadem o Capitólio: as fotografias, os vídeos, os tweets

“Consigo ver literalmente dezenas de protestantes a treparem, a escalarem as paredes do Capitólio para chegarem onde já estão os outros protestantes.” A descrição é feita por Alex Marquardt, correspondente da CNN que se encontrava no Capitólio a acompanhar a sessão de certificação dos resultados eleitorais, esta quarta-feira, quando dezenas de manifestantes pró-Trump invadiram o local.

Dentro da Câmara dos Representantes, os senadores foram retirados - assim como o vice-presidente, Mike Pence.

De acordo com a polícia do Capitólio, o edifício está em lockdown.

Entretanto, o presidente da Câmara de Washington D.C. ordenou recolher obrigatório a partir das 18h (23h em Portugal continental), com o objetivo de ajudar a conter os protestos. A polícia do Capitólio pediu ajuda a outras forças policiais para lidar com os manifestantes.

As forças de segurança deram máscaras antigás aos legisladores que estavam em trabalho e começaram a evacuar a Câmara de Representantes e o Senado, tentando também retirar das instalações o vice-Presidente, Mike Pence, que liderava a sessão de contagem de votos.

Um embrulho suspeito foi também retirado da área do capitólio.