"Acabem com o roubo". Apoiantes de Trump conseguiram entrar no Congresso norte-americano

Milhares de participantes num comício de Donald Trump, realizado durante a manhã desta quarta-feira em Washington, desceram a avenida Pensilvânia e cercaram o Capitólio, edifício que alberga a Câmara dos Representes e o Senado e onde se debate a certificação da vitória de Joe Biden nas presidenciais norte-americanas de novembro passado.

Contatada pelo Expresso, a assessoria de imprensa do Congresso confirmou que grupos de manifestantes invadiram o interior das instalações, gritando frases como “acabem com o roubo”.

Até hoje, Trump insiste que o sufrágio de há dois meses foi marcado por irregularidades. “O sistema está viciado”, repetiu esta manhã durante um discurso de mais de uma hora, onde incitou os apoiantes a protestarem.

Continuam por confirmar relatos que dão conta da existência de vários “pacotes suspeitos”. Joshua Stewart, assessor de imprensa da congressista democrata Marcy Kaptur, revelou ao Expresso que há "vários gabinetes trancados por questões de segurança".

No exterior ouvem-se alguns rebentamentos, aparentemente resultado do lançamento de gás lacrimogéneo por parte do escasso grupo de agentes da polícia metropolitana.