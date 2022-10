Covid 19: Larry King internado

O jornalista e apresentador Larry King está internado com Covid-19 no Cedars Sinai Medical Center, em Los Angeles, revelou hoje a CNN, o canal onde se celebrizou em entrevistas e políticos e personalidades do meio cultural e artístico americano.

Ainda segundo a CNN, o apresentador está internado há mais de uma semana e ainda não pôde ser visitado pelos três filhos devido ao protocolo de segurança daquela unidade hospitalar.

Larry King tem 87 anos e vários problemas de saúde, incluindo diabetes, cancro no pulmão (que terá debelado numa operação em 2017), angina de peito e vive desde 1987 com um bypass.

Durante 25 anos, apresentou "Larry King Live", na CNN, e entrevistou candidatos presidenciais, atletas, atores e celebridades. Saiu da CNN em 2010 e dois anos depois voltou aos ecrãs num canal digital, o Ora TV que fundou com o magnata mexicano Carlos Slim.