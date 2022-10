Ursula Von der Leyen sobre o acordo do Brexit: “Somos um dos gigantes do mundo”

“Somos um dos gigantes do mundo.” Foi assim que Ursula Von der Leyen reagiu ao fim das negociações com o Reino Unido para o Brexit. A presidente da Comissão Europeia, em conferência de imprensa após a confirmação de que havia finalmente um acordo entre ambas as partes, disse que, ao contrário do que acontece habitualmente sempre que fecha uma negociação, hoje o sentimento não era "alegre". A alegria, disse, foi substituída por “um pouco de satisfação" e “ muito alívio”.

“No final de uma negociação bem-sucedida, normalmente sinto alegria. Mas hoje sinto-me apenas um pouco satisfeita e, falando honestamente, aliviada. Sei que é um dia difícil para alguns e aos nossos amigos no Reino Unido quero apenas dizer que esta saída é agridoce. Para citar TS Elliot: 'Aquilo a que chamamos começo é muitas vezes o fim. E criar um fim é criar um começo'. A todos os europeus quero dizer que é tempo de deixar o Brexit para trás e de construirmos o nosso futuro”, disse no final da conferência de imprensa.

Antes Von der Leyen já havia considerado o acordo alcançado como “justo, equilibrado e a coisa certa e responsável para ambas as partes”. “Temos finalmente um acordo. Foi uma longa e turbulenta estrada mas temos um bom acordo”, considerou. Garantiu também que a concorrência no mercado único vai “continuar justa” e, se assim não for, “estão previstos mecanismos eficazes” para resolver a situação. “As regras e padrões da UE vão ser respeitados. Em segundo lugar, vamos continuar a cooperar com o Reino Unido em todas as áreas de interesse mútuo - por exemplo alterações climáticas, energia, segurança e transporte. Juntos continuamos a conseguir mais do que conseguimos separados”, continuou.

“Claro que todo este debate se trata de uma questão de soberania. Mas devemos reduzir nos soundbites e questionar-nos o que significa realmente a soberania no século XXI. Para mim é sobre ser capaz de trabalhar, estudar, viajar e negociar com 27 países. É sobre falar a uma só voz num mundo cheio de grandes poderes. E, num momento de crise, é sobre elevar-nos uns aos outros em vez de nos tentarmos reerguer sozinhos. E a UE mostra como isto funciona na prática e nenhum acordo no mundo poderá mudar a realidade na economia e no mundo de hoje. Somos um dos gigantes do mundo.”

Com um acordo finalmente alcançado, a presidente da Comissão Europeia defendeu que agora é “momento de virar a página e olhar para o futuro”, lembrando que o Reino Unido permanece “um parceiro de confiança e um aliado de longa data” com quem partilha “os mesmos valores e interesses globais”.