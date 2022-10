Brexit. Negociações podem arrastar-se até ao final do ano, ratificação é o novo problema à vista

O ultimato do Parlamento Europeu para encerrar as negociações comerciais relativas ao Brexit até domingo pode sofrer um novo revés, levando as negociações a prolongar-se além do último fim de semana de 2020, ou seja derrapar para o próximo ano.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, que cita um diplomata da UE, "31 de dezembro é o único prazo final" do período de transição do Brexit. Mas ainda existe muita coisa em jogo e, com o risco iminente de o Reino Unido entrar no ano novo sem regras acordadas com a Europa (o que abrirá um problema burocrático com cada bem e serviço exportado ou importado), as opiniões e expectativas vão-se dividindo.

Na sexta-feira, Boris Johnson afirmou esperar que "os amigos da UE" fossem sensatos, chegariam à mesa das negociações com uma nova proposta. Se isso não acontecer "estaremos a 1 de janeiro a negociar nos termos da Organização Mundial do Comércio", alertou o chefe de Governo britânico. Porém, os Estados membros parecem estar disponíveis para viabilizar um acordo só no próximo ano, contrariando o ultimato feitos pelos eurodeputados e a pretensão de Johnson - o Governo francês disse mesmo este sábado que não pretende "negociar sobre pressão de um acordo fechado" neste fim de semana.

Mas o prazo aperta, porque o Parlamento britânico precisa de pelo menos seis dias, a partir da data do eventual acordo, para o ratificar - de modo a que ele fique em vigor. E mesmo do lado europeu, se é possível aplicar parte de um acordo "provisoriamente" a partir de 1 de janeiro, ainda sem ratificação formal dos eurodeputados, é incerto se o acordo final não precisa também de ratificação em cada um dos países membros. O que torna mais incerto ainda que partes de um acordo seriam possíveis colocar em vigor a 1 de janeiro, face a todo o atraso negocial.

O braço de ferro mantém-se duro em duas matérias sensíveis, nomeadamente na questão dos direitos de pesca nas águas do Reino Unido e no problema do "level playing field" - a harmonização de regras entre os dois blocos económicos, por exemplo, do ponto de vista de proteção ambiental.