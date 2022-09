Costa avisa Boris: acordo comercial é para ser fechado com Bruxelas e não com algumas capitais

António Costa não quer divisões nem conversas bilaterais entre Boris Johnson e os outros líderes europeus. Numa altura em que o chefe do Governo britânico sugere falar com algumas capitais para ultrapassar o impasse na negociação do acordo sobre a futura relação com a União Europeia (UE) — leia-se Paris, Berlim ou Países Baixos —, o primeiro-ministro português rejeita esse cenário.

