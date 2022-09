EUA. Republicanos recuam e chegam a acordo com democratas para certificar resultado eleitoral no Michigan

Depois de inicialmente terem recusado certificar as contagens de votos no condado de Wayne, na área de Detroit, os fiscais republicanos recuaram na posição, alcançando um compromisso de última hora com os democratas. O entendimento pôs fim à batalha política em torno dos resultados eleitorais na região e desbloqueou a atribuição dos 16 votos de Michigan no Colégio Eleitoral. De acordo com as projeções, Joe Biden venceu no Estado, com uma margem de 2,7 % em relação a Donald Trump.

A equipa da campanha republicana alegara irregularidades na contagem de votos na sede do condado de Detroit, acusações que as autoridades municipais negaram vigorosamente. O impasse chegou a ser celebrado pelo ainda Presidente, que o considerou no Twitter “uma coisa linda”.

Sem certificação dos votos antes da reunião do colégio eleitoral, em dezembro, os partidários de Trump pretendiam que fossem as autoridades do Estado do Michigan, de maioria republicana, a nomear os delegados eleitorais do Estado, medida que vários especialistas consideraram derrapar num terreno jurídico duvidoso. Além disso, vários legisladores chave do Partido Republicano reconheceram a vitória de Biden e anunciaram não ter a intenção de intervir.

Perante a falta de apoio para a sua posição, os fiscais avançaram na noite desta terça-feira para um acordo que permitiu a certificação dos resultados, a que se juntou um pedido para que o gabinete da secretária de Estado, Jocelyn Benson, conduza uma auditoria abrangente às contagens de votos.

Em entrevista à CNN, e face aos desenvolvimentos, Benson considerou ter vencido “a verdade”. “A evidência é clara - não houve irregularidades, não houve fraude generalizada e, de facto, aconteceram simplesmente pequenos erros de secretaria”, acrescentou, saudando a decisão dos republicanos. “Fizeram a coisa certa, cumpriram o seu dever”, concluiu a secretária de Estado do Michigan.