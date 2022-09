Moçambique. A marca do terror alastra em Cabo Delgado

Um foco obsessivo na segurança, combinado com o bloqueio da informação e o impedimento de acesso de órgãos de comunicação moçambicanos e internacionais às províncias atacadas pelos insurgentes afiliados do auto-denominado Estado Islâmico, caracterizam a atitude do Governo de Moçambique no que toca à situação na província de Cabo Delgado. Na opinião de Pedro Vicente, professor de Economia e diretor do programa NOVAFRICA, são dois erros que têm contribuído para o empate deste conflito, que ameaça cada vez maior número de pessoas na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique.

