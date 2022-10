Facebook, Apple, Amazon, Google acusadas de práticas abusivas de monopólio

Após 15 meses a investigar a forma como operam as maiores empresas de tecnologia do mundo, um painel da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos acusa a Amazon, Apple, Google e Facebook de práticas abusivas de monopólio e recomenda um conjunto de alterações substanciais à lei antitruste.

Num relatório de 449 páginas, apresentado pela pela liderança democrata da Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes, as quatro empresas são descritas como startups "fragmentadas" que passaram a atuar como “os tipos de monopólios que vimos pela última vez na era dos barões do petróleo e dos magnatas das ferrovias”.

Segundo o documento dado a conhecer esta terça-feira, estas práticas incluem abusar das suas posições dominantes, estabelecendo e frequentemente ditando preços e regras para o comércio, pesquisa, publicidade, redes sociais e edição.

Segundo o “The New York Times”, a conclusão apresentada aponta para a necessidade de uma profunda reforma legislativa, que corrija as desigualdades, para que seja possível restaurar a concorrência.

“Estas empresas têm muito poder, e esse poder deve ser refreado e sujeito à supervisão e fiscalização adequadas”, pode ler-se no relatório, onde é também recomendada a reestruturação das empresas e a criação de obstáculos que evitem a aquisição de startups.

A forma de remediar e controlar o poder das empresas de tecnologia não reuniu consenso entre democratas e republicanos.

Para a ala democrata, o Congresso deve tornar ilegal que os gigantes da tecnologia garantam tratamento preferencial aos seus próprios produtos, como acontece com a Google nos resultados de pesquisa, ou que possam competir diretamente com outras empresas que usam as suas plataformas, como a Amazon faz no seu mercado.

Alguns republicanos concordaram com as propostas para reforçar o financiamento para as agências de fiscalização antitruste, mas recusaram os apelos para que o Congresso interfira na reestruturação das empresas e nos seus modelos de negócios. Outros recusaram apoiar qualquer das conclusões dos democratas.