Médicos dizem que Donald Trump pode ter alta já na segunda-feira. Mas no sábado os níveis de oxigénio voltaram a baixar

O presidente dos EUA está sem febre desde sexta-feira e não tem qualquer dificuldade respiratória, estando o seu estado de saúde a melhorar, garantiu este domingo um dos médicos que o acompanha, Sean Conley, em mais um briefing à porta do hospital Walter Reed.

As perspetivas de evolução são otimistas e outro dos médicos da equipa que acompanha Donald Trump desde a sua hospitalização, na sexta-feira, disse mesmo que era possível o presidente ter alta já amanhã, segunda-feira.

Citado pelo jornal The Guardian, Brian Garabaldi descreveu assim o estado de saúde do presidente norte-americano: "Ele tem estado sempre ativo. Se continuar a sentir-se e a estar como está hoje, é possível que tenha alta já amanhã e que possa regressar à Casa Branca, onde poderá continuar o tratamento".

Sobre a necessidade de receber oxigénio suplementar, Sean Conley admitiu este domingo que o presidente teve, de facto, necessidade dessa ajuda na sexta-feira. "Durante este período, o Presidente sofreu dois episódios de queda dos níveis de oxigénio e precisou de receber oxigénio suplementar durante uma hora, enquanto esteve na Casa Branca."

No briefing de sábado, o chefe da equipa médica nunca tinha admitido esta situação.

Outra das informações dadas, prende-se com o tratamento que está ser usado com Donald Trump. Além de um coktail de anticorpos e do antiviral Remdisivir, também recebeu sábado dexametasona, o medicamento que foi recentemente aprovado pela Agência Europeia do Medicamento para o tratamento de doentes com covid-19 que precisam de administração suplementar de oxigénio ou ventilação mecânica .

Este corticosteróide foi administrado na sequência do segundo episódio de redução dos níveis de oxigénio no sangue, até os 93% e que ocorreu este sábado.