Sem febre e sem ventilação, “está tudo a correr bem” com Donald Trump

O Presidente dos Estados Unidos da América “está bem”. A garantia foi dada pela equipa médica da Casa Branca, que o acompanha no centro hospitalar Walter Reed, onde foi após testar positivo para o coronavírus que está na origem da pandemia de covid-19.

Segundo a explicação dada pelo responsável médico da Casa Branca, Sean Conley, Trump foi levado para o Walter Reed Nation Military Medical Center como “medida de precaução”, e, neste momento, a equipa médica “está extremamente satisfeita” com o progresso feito pelo líder dos EUA.

Sem febre nas últimas 24 horas, sem receber oxigénio de forma artificial, sem dificuldade em respirar, tudo “está a correr bem”, repetiu o médico em conferência de imprensa, não querendo dar prazos sobre quando é que poderá sair. A reavaliação será feita dia-a-dia. Neste momento, acrescentou o médico, Trump está animado, apesar de alguma fadiga. Com questões insistentes sobre se alguma vez recebeu oxigénio, o médico foi dizendo que não. Nem quinta-feira, nem sexta-feira, nem na manhã deste sábado.

Não querendo entrar em pormenores específicos sobre a situação clínica (ainda que dizendo que as funções cardíaca e função renal estão normais), Sean Conley disse que Trump, apesar de estar numa faixa etária considerada como grupo de risco (74 anos) e de apresentar o peso acima do desejado, “é muito saudável”.

Na conferência de imprensa, a hora do diagnóstico foi tema. O médico afirmou que já tinha 72 horas, mas só esta sexta-feira a Casa Branca informou publicamente do caso. Aliás, entretanto, o antigo governador de New Jersey, Chris Christie, que ajudou Trump na preparação para o debate presidencial do início da semana com Joe Biden, também testou positivo para o coronavírus.

Também tendo testado positivo para o coronavírus SARS-CoV-2, a primeira-dama americana, Melania Trump, não recebeu indicação para hospitalização, pelo que está em convalescença em casa, frisou o responsável médico.

Tweet de elogio aos médicos

No Twitter, Donald Trump fez um tweet, em que elogiou a equipa médica do centro hospitalar Walter Reed. "Com a ajuda deles, estou a sentir-me bem", afirmou o presidente dos EUA, que defendeu que têm sido feito progressos na luta contra a praga.

(notícia atualizada pela última vez às 18.23 com tweet de Trump)