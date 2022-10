Covid-19. Madrid acata ordens do Governo central mas vai contestá-las em tribunal

O sangue acabou por não chegar ao rio. A Comunidade de Madrid não entrou em rebeldia. Acatará, segundo a presidente do Governo regional, Isabel Díaz Ayuso, as disposições do Executivo central para tentar travar a propagação do coronavírus na capital espanhola e noutros nove municípios da região, fixadas numa ordem ministerial publicada esta quinta-feira no Boletim Oficial do Estado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler