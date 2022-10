Investigação New York Times: Trump não pagou impostos em 10 dos últimos 15 anos

A investigação revelada este domingo pelo New York Times refere que o presidente dos EUA pagou 750 dólares em impostos federais no ano em que venceu as eleições (2016) e outros 750 dólares no primeiro ano na Casa Branca. Em 10 dos 15 anos anteriores, Donald Trump não pagou qualquer imposto ao governo federal, principalmente porque declarou ter perdido muito mais dinheiro do que aquele ganhara.

O jornal norte-americano teve acesso aos dados tributários de mais de duas décadas do presidente, colocados em sigilo durante anos. O levantamento não inclui impostos entregues por Trump em 2018 e 2019, mas os documentos - que o magnata tentou arduamente manter em privado - são suficientes para lhe traçar um perfil completamente diferente daquele que foi vendido aos americanos, bem longe do empresário multimilionário de sucesso.

As declarações fiscais analisadas pelo New York Times retratam um homem de negócios em crise que tem centenas de milhões de dólares por ano de receitas, mas que acumula perdas crónicas "a que recorre agressivamente para evitar pagar impostos".

O jornal diz que o presidente tem atualmente dívidas de centenas de milhões de dólares, prestes a vencerem, além de uma batalha legal de uma década com a Receita Federal sobre sobre a legitimidade de uma restituição de 72,9 milhões de dólares em impostos, que Trump reivindicou e recebeu, depois de declarar enormes perdas financeiras. Uma decisão contrária pode custar-lhe, segundo a investigação, mais de 100 milhões de dólares.

Com os desafios financeiros a agravarem-se, a documentação mostra que Trump está cada vez mais dependente das receitas de negócios que o colocam em conflito de interesses direto ou potencial com o seu cargo como presidente, lê-se na investigação.

Os jornalistas, que prometem publicar mais artigos sobre a investigação nas próximas semanas, alertam que a informação constante na documentação fiscal apenas é composta pelos dados que Donald Trump revelou à Receita Federal e não pelas conclusões resultantes de uma auditoria financeira independente.

Alan Garten, advogado da Trump Organization, reagiu à investigação dizendo que "a maioria dos factos, senão todos, parece incorreta" e que "na última década, o presidente Trump pagou dezenas de milhões de dólares em impostos pessoais ao governo federal, incluindo desde que anunciou a sua candidatura em 2015".