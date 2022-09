Reino Unido vs UE: pouco tempo para um acordo e quase nenhuma confiança

A três meses e meio do fim do perío­do de transição do ‘Brexit’, Boris Johnson “lançou um ataque terrorista contra as negociações que estão em curso” sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Quem o afirma ao Expresso é o eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira. Segundo o também vice-presidente do Parlamento Europeu, a proposta de lei do mercado interno britânico apresentada esta semana pelo Governo de Johnson “viola ostensivamente” o acordo de saída e o protocolo sobre a Irlanda do Norte, assinados em janeiro pelo mesmíssimo primeiro-ministro.

As intenções britânicas foram reveladas no início da semana pelo jornal “Financial Times”. Na prática, inutilizam parte do consenso alcançado com os 27 em relação à Irlanda do Norte. Para evitar que a saída do Reino Unido da UE, do mercado único e da união aduaneira implicasse nova fronteira entre as Irlandas (única divisória terrestre entre o Reino Unido e a UE), chegou-se a uma solução dual, em que a Irlanda do Norte fica sujeita a certas regras do mercado único mas permanece no território aduaneiro do Reino Unido. Isto reduz a necessidade de controlo a certas verificações de mercadorias, empurrando a tal fronteira terrestre para o mar entre a Grã-Bretanha e a Irlanda.