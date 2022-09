Eleições nos EUA. Mentiras e insinuações até à vitória final

“Que animal diria tal coisa?”, gritava Donald Trump, mais alto do que o barulho do motor do Air Force One, no regresso de uma ação de campanha, quinta-feira à noite. Dirigia-se à pool de jornalistas que o segue e aguardava na área que lhes está reservada no percurso até à escada do avião.

“Se alguém disse tal coisa, é baixo e mentiroso”, insistiu, tentando livrar-se de um embaraço que pode custar-lhe um bom número de votos nas eleições. Independentemente da eficácia das acusações disparadas por Trump contra tudo e todos nos últimos dias, a revista “The Atlantic” conseguiu irritá-lo ao trazer a lume um assunto sustentado por quatro testemunhas em primeira mão, segundo as quais o POTUS (President of the United States) chamou “derrotados” e “imbecis” (losers e suckers, no original) aos soldados americanos mortos em combate. No mesmo ano, pediu à sua equipa para não incluir numa parada militar veteranos que tivessem ficado com marcas da guerra, argumentando que os espectadores se sentiriam desconfortáveis.