EUA. “Convenção republicana demonstrou enorme vontade do Partido em mergulhar nos tempos negros da década de 30”

Os antigos senadores Jeff Flake e Charlie Dent são outros dos dois signatários com Gordon Humphrey. Rosto do ultraconservadorismo americano na década de 90, conversou brevemente com o Expresso (no âmbito de um trabalho a ser publicado amanhã na edição impressa, pág 31 do 1º Caderno) a partir da sua casa no estado do New Hamphire, situada paredes-meias com a de outros pesos-pesados da direita americana, caso de William Cohen, secretário de Defesa de um presidente liberal (Bill Clinton). “Outros tempos”, lamentou Humphrey. “Hoje o Partido Republicano transformou-se num culto”.

