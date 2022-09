Trump fala (outra vez) na última noite de “uma máquina de propaganda bem orquestrada”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, discursa esta quinta-feira (madrugada de sexta em Lisboa) na quarta e última noite da Convenção Nacional Republicana. Além da crise do coronavírus, o encontro está a ser ensombrado pelos protestos contra a brutalidade policial, depois de no domingo o afro-americano Jacob Blake ter sido alvejado pelo menos sete vezes por um polícia branco em Kenosha, no Wisconsin, e ainda pelo furacão Laura que se abateu sobre o Luisiana e fez pelo menos quatro mortos. Apesar das circunstâncias, Trump fará um discurso “esperançoso”, adiantou um adjunto da Casa Branca citado pela imprensa americana.

