Depois de várias recusas, Alexei Navalny vai finalmente ser transportado para a Alemanha

Depois de várias discussões e indecisões, o opositor russo Alexei Navalny, que na quinta-feira se sentiu mal durante um voo da Sibéria para Moscovo, ao ponto de ter recebido cuidados médicos e ser internado, vai finalmente ser transferido para a Alemanha, como a família, e outras pessoas, exigiram.

A decisão foi anunciada esta sexta-feira pelo diretor-adjunto do hospital de Omsk, onde Alexei Navalny deu entrada depois do que sucedeu a bordo do avião. “O estado do paciente é estável e, tendo em conta o pedido da família para autorizar a sua transferência, decidimos que neste momento não nos opomos à sua transferência para o centro hospitalar indicado pelos familiares”, afirmou Anatoli Kalinichenko, em declarações à imprensa. Até àquele momento, o ativista russo estava proibido de sair da Rússia, porque isso iria colocar em risco a sua saúde, conforme foi alegado.

Alexei Navalny viajava de Tomsk, na Sibéria, para Moscovo, quando, repentinamente, se sentiu doente e perdeu a consciência. O avião aterrou de emergência e uma equipa médica dirigiu-se ao local, tendo-o transportado para o hospital. Esteve em coma durante cerca de 36 horas e a respirar com a ajuda de um ventilador.

Família suspeita de envenenamento. Oficialmente, teve um “problema metabólico”

Ninguém sabe o que aconteceu — a família e outras pessoas próximas, bem como vários membros da sua equipa, sugeriram que terá bebido de um chá envenenado na cafetaria do aeroporto, antes de embarcar, mas os médicos russos que o avaliaram garantiram não ter encontrado vestígios de veneno no seu sangue. Na sua pele e cabelo terão sido encontrados vestígios de substâncias químicas, substâncias que, segundo um desses médicos, são “normalmente usadas pela indústria para fabricar copos”.

Assim, a versão oficial é a de que terá sido afetado por um “problema metabólico”, eventualmente causado por baixos níveis de açúcar no sangue (hipoglicemia). “O envenenamento como diagnóstico permanece em segundo plano, mas não acreditamos que o paciente tenha sido envenenado”, afirmou o médico-chefe adjunto Anatoly Kalinichenko, do hospital de Omsk, citado por várias agências de notícias.

Por não confiar que na Rússia seria bem tratado, até pelo contrário, a mulher de Alexei Navalny escreveu uma carta ao Presidente russo, Vladimir Putin, a pedir a transferência para a Alemanha. “[Ele] precisa de ajuda médica qualificada na Alemanha”, escreveu Iulia Navalnaia, referindo que estavam reunidas “todas as condições para o transporte imediato de Alexei, sob vigilância de médicos de alto nível”. “Dirijo-me a si, oficialmente, para lhe pedir que autorize a transferência para a Alemanha”, acrescentou.

O ativista russo foi avaliado esta sexta-feira por médicos alemães que viajaram para o país a bordo de um avião fretado por uma organização não-governamental. Consideraram que Alexei Navalny podia ser transportado em segurança para a Alemanha e as autoridades russas acabaram por autorizar essa transferência. Deverá chegar a Berlim no sábado de manhã.