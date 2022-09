Biden promete acabar com "tempos de escuridão". Convenção democrata fecha: "podia ter corrido muito pior"

Após quatro dias de convenção democrata virtual, onde se fez história, com a primeira negra, Kamala Harris, a ser nomeada candidata a vice-presidente por um dos dois grandes partidos, a conclusão principal é que o evento “podia ter corrido muito pior”, confessa ao Expresso Jerry Crawford, diretor de campanha de Hillary Clinton para a região do Midwest, em 2016. “Há quatro anos atafulharam-nos num pavilhão e, no fundo, obtivemos os mesmos resultados. Não houve muitas notícias saídas de lá, bem como deste evento, mas pelo menos poupamos dinheiro e, acima de tudo, zelamos pela saúde das pessoas”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler