Como Biden tem de provar que não é ‘sleepy’ (mas antes dele já houve um “discurso brilhante” e um Obama “mais ou menos” destruidor de Trump)

A Convenção Nacional Democrata entra esta quinta-feira (madrugada de sexta em Lisboa) no seu quarto e derradeiro dia, após duas intervenções marcantes do antigo Presidente Barack Obama e da candidata do partido à vice-presidência dos EUA, Kamala Harris. A passadeira (virtual, por causa da pandemia de covid-19) será estendida a Joe Biden, que tem como principal tarefa impedir a reeleição de Donald Trump a 3 de novembro. “Este é o momento do Joe em que poderá mostrar que não é ‘sleepy’ [‘sonolento’, como que lhe chama Trump] nem demasiado velho para ser Presidente”, antecipa John Aldrich, professor de Ciência Política da Universidade Duke.

