Acordo entre Israel e Emirados. Abbas convoca "reunião de emergência" da direção palestiniana

O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, convocou uma "reunião de emergência" da direção palestiniana para esta quinta-feira à noite, destinada a discutir a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, informou a agência oficial Wafa.

No final do encontro, segundo a Wafa, a direção palestiniana deve anunciar a sua reação a uma normalização já criticada pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, que controla a Faixa de Gaza. A Autoridade Palestiniana de Abbas governa a Cisjordânia ocupada.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que Israel e os Emirados Árabes Unidos concordaram em estabelecer relações diplomáticas plenas, como parte de um acordo para impedir a anexação israelita de terras ocupadas pelos palestinianos. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou tratar-se um "dia histórico" e Abu Dhabi falou de uma "vitória" da diplomacia.

O Hamas rejeitou o acordo, alegando que "não serve à causa palestiniana de forma alguma". "Isso encoraja a ocupação (israelita) a continuar, negando os direitos do povo palestiniano e aumentando as agressões contra nós", afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem.

Hanan Ashrawi, do Comité Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), reagiu na rede social Twitter, considerando que "Israel foi recompensado por não declarar abertamente o que tem feito à Palestina de forma ilegal e persistente desde o início da ocupação", em 1967.

Os Emirados Árabes Unidos saíram da sombra das "negociações secretas e normalização com Israel", acrescentou Ashrawi.