Comboio descarrila na Escócia e há feridos graves [com vídeos]

Um comboio descarrilou esta quarta-feira na Escócia, perto de Stonehaven, havendo a registar feridos graves, noticia a BBC. Não há ainda qualquer informação sobre o número de vítimas.

No entanto, a primeira-ministra Nicola Sturgeon, já apelidou o acidente de “extremamente grave”.

Há cerca de 30 veículos de emergência no local, incluindo meios aéreos. As autoridades britânicas foram chamados ao local do descarrilamento por volta das 9h43 locais (mesma hora em Portugal Continental).

Este vídeo mostra grandes colunas de fumo e os meios de socorro concentrados na zona.

O comboio tinha partido às 6h38 da manhã da cidade de Aberdeen, que enfrenta medidas de confinamento provocadas por um surto de covid-19, e tinha como destino final Glasgow, a cerca de 230 quilómetros para sudoeste.

Era composto por uma locomotiva e quatro carruagens de passageiros. De acordo com o jornal escocês “The Glasgow Times”, a locomotiva e três carruagens descarrilaram e deslizaram por uma ravina.

Segundo a BBC, “chuvas torrenciais e tempestades provocaram inundações e interrupções nas viagens, em muitas partes do centro e leste da Escócia”.

Este vídeo, publicado na rede social Twitter, mostra a inundação da linha férrea, na zona de Carmont, onde aconteceu o acidente.

“Estamos conscientes de que se trata de um incidente extremamente grave e os nossos pensamentos estão com todos envolvidos”, afirmou Kevin Lindsay, um responsável escocês do sindicato britânico de maquinistas Aslef.

Em face das notícias sobre o acidente, o Serviço Nacional Escocês de Transfusão de Sangue informou que não há necessidade de qualquer colheita de sangue extraordinária para socorrer os sinistrados. “Os hospitais na Escócia estão bem abastecidos com sangue e não há necessidade imediata de os dadores de sangue se apresentarem.”

Notícia atualizada às 14h55