Trump escoltado por agente dos serviços secretos após tiroteio no exterior da Casa Branca

O Presidente dos EUA, Donald Trump, viu-se obrigado a interromper a sua conferência de imprensa sobre o coronavírus desta segunda-feira. Um agente dos serviços secretos falou-lhe ao ouvido e escoltou-o para fora da sala. Em causa, revelou depois Trump, foi o disparo de tiros no exterior da Casa Branca, que provocou um ferido.

Após a saída do Presidente, a sala foi trancada para segurança dos jornalistas, que só depois foram informados do motivo.

Testemunhas afirmam ter visto agentes dos serviços secretos a correr pelo jardim da Casa Branca com armas em punho.

Ao regressar à sala de imprensa, Trump informou os jornalistas do sucedido e acrescentou que o suspeito foi alvejado e transportado para o hospital. “Gostaria de agradecer aos serviços secretos pelo seu trabalho sempre rápido e muito eficaz. Houve um verdadeiro tiroteio e alguém foi levado para o hospital. Não sei em que condições se encontra essa pessoa. Parece que foi alvejada pelos serviços secretos. Veremos o que acontece”, disse. A situação “parece estar sob controlo”, acrescentou.

Um jornalista da CNN perguntou-lhe se tinha sido levado para o ‘bunker’, ao que Trump respondeu: “não, só fomos levados para fora da Sala Oval”. Um outro jornalista perguntou se o Presidente se sentia perturbado. “Não sei. Pareço perturbado?”, respondeu. “Sinto-me muito seguro com os serviços secretos. São pessoas fantásticas, são os melhores dos melhores e estão muito bem treinados. Só quiseram que eu me afastasse por momentos para terem a certeza de que tudo estava controlado no exterior”, esclareceu ainda.

“Não sei se ele estava próximo, ele ou ela. Penso que a pessoa não trespassou nada. Não acredito que alguma coisa tenha sido trespassada. Fiz essa pergunta”, disse Trump, sublinhando ter uma “enorme confiança” nos serviços secretos.

Os serviços secretos confirmaram no Twitter o incidente, que está a ser investigado.

O tiroteio ocorreu nas proximidades da Rua 17 e da Avenida Pensilvânia, a alguns quarteirões da Casa Branca, e ainda não estão apurados os motivos do suspeito.

O facto de o incidente ter ocorrido no espaço público, frente à barreira de segurança da Casa Branca, levou Trump a admitir que, "possivelmente", nada terá tido a ver com o próprio Presidente.

Notícia atualizada às 8h30