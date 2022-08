Estão a prender quem escreve artigos críticos na imprensa. E por isso (mas não só) há um apelo em Hong Kong dirigido ao “mundo livre”

“Primeiro foram atrás dos ativistas, agora vão atrás da imprensa.” Luke de Pulford, da organização não-governamental Hong Kong Watch, não tem dúvidas de que a detenção do magnata Jimmy Lai na região administrativa especial chinesa é uma das primeiras de muitas. “Infelizmente, esta detenção era completamente previsível. Detê-lo é simbólico do rumo que as coisas estão a tomar em Hong Kong. Nos próximos meses cada vez mais pessoas serão presas com falsas acusações. É difícil vislumbrar um recuo”, vaticina ao Expresso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler