"El Mundo" avança que Juan Carlos se vai instalar em Cascais no final do verão. Marcelo e Lili Caneças ajudam na procura de casa

Juan Carlos deverá mudar-se para Cascais, onde viveu com os seus pais e irmãos durante a ditadura do general Franco, após o verão. A notícia é avançada este domingo pelo jornal "El Mundo", que assegura que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Lili Caneças e o milionário Brito e Cunha, velhos conhecidos do pai do atual monarca espanhol, Filipe VI, já estarão à procura de uma casa na zona do Estoril para o rei emérito caído em desgraça por suspeita de tráfico de influência e corrupção.

Apesar de Marcelo Rebelo de Sousa já ter afirmado que desconhece o paradeiro de Juan Carlos, o jornal espanhol afiança que é um dos três amigos portugueses em busca de uma nova residência para o ex-rei de Espanha, que há uma semana decidiu abandonar o país natal sem revelar o destino de exílio. Há dois dias, Juan Carlos foi fotografado a sair de um avião em Abu Dhabi, tendo o jornal "ABC" garantido que o rei emérito estaria alojado no Emirate Palace, um dos hotéis mais luxuosos do emirado.

A viagem para Abu Dhabi, cidade onde Juan Carlos se deslocava com frequência para assistir às corridas de Fórmula 1, foi ainda justificado por o ex-monarca manter “excelentes relações” com o presidente dos Emirados, Jalifa bin Zayed.

Desde que Juan Carlos optou pelo exílio para não beliscar a monarquia e o reinado do filho, o Estoril foi de pronto apontado como um dos destinos dourados mais prováveis, embora no último fim de semana tenha sido referido que partira rumo à República Dominicana. Recorde-se que por várias vezes, o ex-rei de Espanha referiu a Portugal como a sua “segunda pátria”, onde morou na infância com os pais e três irmãos a seguir à II Guerra Mundial.

A 'Operação Cascais', conforme é denominado o eventual regresso a Portugal de Juan Carlos, tem a vantagem de o rei emérito estar a apenas uma hora de Madrid, caso os tribunais exijam a sua presença. O seu advogado já assegurou em comunicado que o antigo monarca “não está a fugir à justiça” e revelou disponibilidade para colaborar com o fisco espanhol no que for necessário”.

Figo, que jogou no Barcelona e no Real Madrid, já saudou a vinda de Juan Carlos nas redes sociais. “Bienvenido aquí no hay coletas”, terá afirmado o ex-galáctico.