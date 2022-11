Pelo menos 135 mortos e 5000 feridos em Beirute: “Depois da explosão não percebi se estava vivo ou não”

Beirute não estava (outra vez) em guerra. Mas parecia e o libanês Ahmad M. Yassine precisou de alguns segundos para perceber que a guerra não tinha voltado e entender o que lhe tinha acontecido - “não percebi de imediato se estava vivo ou não”, conta ao Expresso. Ihab Kraidly, também libanês, lembra-se igualmente dos belicismos de outrora mas “a explosão desta terça-feira foi 10 vezes maior que a do bombardeamento de depósitos de combustível por Israel em 2006”. José Cortez, português que tinha chegado à cidade há 24 horas, explica que depois de abrir os olhos “estava tudo destruído” - e enquanto os teve abertos aconteceu-lhe assim: “Vi a força do impacto a levantar tudo à minha frente, voei para aí um metro, quando abri os olhos estava tudo destruído, pessoas a gritar, imensos gritos”. O alemão Joachim Paul estava no supermercado e o que ouviu “é impossível de descrever”. “Caminhei quatro quilómetros sobre vidro”, descreve. O libanês Kareem Chehayeb revela que o som da explosão demorou 15 minutos a chegar-lhe, sim, esse tempo todo, diz ele - estava longe mas depois apercebeu-se: “Beirute está devastada”.

