Polícia alemã realiza buscas em Hanover no âmbito do caso Maddie McCann

A polícia alemã, que investiga o desaparecimento de Madeleine McCann, está a realizar buscas num local perto de Hanover, adianta a Sky News.

Segundo a notícia, várias máquinas pesadas estão a ser utilizadas, estando a ser efetuadas escavações numa área perto da cidade, onde Christian Bruckner o principal suspeito da investigação, viveu por algum tempo.

O gabinete do promotor público e a polícia federal confirmaram que os trabalhos estão relacionados com a investigação da menina desaparecida na Praia da Luz, em Portugal, embora sem esclarecer se em causa está a procura de eventuais vestígios ligados ao caso ou mais relacionados com o próprio suspeito.

De acordo com notícias da imprensa local, citadas pelo correspondente da Sky News, os peritos estão no local desde segunda-feira, altura em que começou a ser usada uma retroescavadora.