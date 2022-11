Recuperação da Europa adiada: Conselho Europeu ainda não chegou a acordo, nova reunião marcada para este domingo

Vem aí mais um dia de encontro de líderes europeus. O Conselho Europeu vai reunir-se novamente este domingo, depois de dois dias de negociações sobre o fundo de recuperação da Europa no pós-pandemia, segundo anunciou no Twitter Barend Leytz, o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

O encontro vai iniciar-se pelas 12h deste domingo, sendo que a oposição ao peso dos subsídios a fundo perdido – em vez de empréstimos – continua a ser marcante, graças à voz do grupo de países liderado por Mark Rutte, dos Países Baixos.

Em cima da mesa está a discussão sobre o pacote de 750 mil milhões de euros para os Estados-membros como forma de compensação pelos estragos que a pandemia já trouxe e continua a trazer.

No início da cimeira, na sexta-feira, o presidente do Conselho Europeu tinha referido que a reunião não era “apenas sobre dinheiro, é sobre pessoas, sobre o futuro europeu, sobre a unidade”. Mas não está a ser bem-sucedido na questão da unidade.

Antes mesmo do anúncio de que haveria um terceiro round, o primeiro-ministro italiano já tinha dado indicações de que o bloqueio era sério. “Estamos numa fase de impasse, está a ser mais difícil do que o inicialmente previsto. Há, no entanto, muitas questões sobre as quais estamos a debater e não conseguimos chegar a um acordo”, disse Guiseppe Conte, acrescentando que “alguns Estados, não muitos, poucos, põem em questão a soma destinada aos subsídios”. Tem sido esta a questão que tem separado os países frugais, como os Países Baixos, de outras nações mais a sul, como Portugal.

A verdade é que a complexidade das negociações era já esperada, apesar dos contactos profundos que os líderes europeus já vinham mantendo há semanas. Nem mesmo as reuniões bilaterais que o presidente do Conselho foi tendo ao longo do dia resolveram o impasse.

Além do fundo de recuperação, os líderes dos 27 países também estão a discutir o quadro orçamental da União Europeia para os próximos anos (2021-2027), em que a proposta de Michel é de 1,07 biliões de euros.