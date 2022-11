Trump diz ter uma “relação muito boa” com Fauci. “Sempre o achei muito simpático”

Há mais um capítulo na história de Donald Trump e Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos EUA. Esta segunda-feira, o Presidente norte-americano disse ter uma “relação muito boa” com Fauci - boa e, além disso, duradoura. “Desde o início que o acho uma pessoa muito simpática”, disse também.

As declarações surpreendem porque são feitas depois de a Casa Branca ter elaborado uma lista com pareceres dados por Fauci a respeito da pandemia, e depois de um membro da administração de Trump ter dito, no sábado, que há uma “preocupação” generalizada em relação ao médico, dada a “quantidade de vezes em que ele disse coisas erradas”.

O Presidente norte-americano disse também, nas suas recentes declarações, que “nem sempre” concorda com Fauci, dando como exemplo a decisão que tomou - alegadamente sem o apoio do médico - de impedir a entrada no país de pessoas vindas da China.

A CNN lembra, contudo, que na altura o que Fauci disse, em entrevista à ABC, foi que “suspender os voos com origem na China não teria o efeito pretendido”, tendo defendido, em simultâneo, restrições a voos vindos de outros países. “Medidas como as que estamos a tomar podem parecer exageradas, mas vão afastar-nos do pior cenário de pandemia.”

Fauci não se reúne com Trump há dois meses

A história dos dois já tem meses, pelo menos tantos quantos os da pandemia. Anthony Fauci tem mantido uma atitude prudente e cautelosa que Trump não parece apreciar.

Na sexta-feira, o epidemiologista admitiu, em entrevista ao “Financial Times”, que não se reúne com o Presidente norte-americano há dois meses e que a última vez em que o viu foi a 2 de junho. Mas não é que não continue a aconselhar a Casa Branca: tem-se reunido com o vice-presidente, Mike Pence, e a equipa de prevenção e combate à covid-19, e tem a certeza de que os seus pareceres têm sido transmitidos a Donald Trump.