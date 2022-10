A operação secreta de Maduro que passou por Cuba e Bissau

Os contornos sobre uma paragem em Bissau de quatro dias, entre 26 e 30 de junho, de um ­avião Dassault Falcon 900EX da PDVSA, a companhia petrolífera estatal da Venezuela, parecem extraor­dinários. Não tanto pelo que aconteceu, mas mais pelo que poderia ter acontecido. Embora não seja possível confirmar oficialmente a história junto dos Governos de Caracas e de Bissau, fontes ouvidas durante esta semana, numa colaboração entre o Expresso e o Armando.info, uma plataforma de jornalismo de investigação venezuelana parceira do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação), permitem ter uma ideia aproximada do enredo à volta das movimentações feitas por aquele Falcon, de matrícula YV2486.

O envio do avião para Bissau fez parte de uma tentativa desesperada do Presidente Nicolás Maduro para libertar de uma prisão em Cabo Verde o empresário colombiano Alex Saab, com quem tem ligações suspeitas. Saab, um dos maiores beneficiários de contratos públicos na Venezuela, foi detido pela Interpol durante uma escala na ilha do Sal, ao final da tarde de 12 de junho, num voo privado que saíra de Caracas poucas horas antes.

