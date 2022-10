Grupo sul-coreano lançou milhares de panfletos na fronteira com a Coreia do Norte

Um grupo sul-coreano lançou centenas de milhares de folhetos na fronteira com a Coreia do Norte durante a noite, revelou esta terça-feira um ativista, apesar de Pyongyang ter repetidamente alertado que retaliará estas ações.

O ativista Park Sang-hak disse que sua organização fez levantar voo 20 balões carregados com 500.000 folhetos, 2.000 notas de um dólar e pequenos livros sobre a Coreia do Norte na cidade fronteiriça de Paju, na noite de segunda-feira.

Park Sang-hak, ex-norte-coreano que fugiu para a Coreia do Sul, disse em comunicado que os seus folhetos são "uma luta pela justiça em prol da libertação dos norte-coreanos".

O movimento irá intensificar a já alta tensão entre as Coreias. Recentemente, a Coreia do Norte aumentou a sua retórica contra os folhetos civis sul-coreanos, destruiu um escritório vazio de ligação construído em Seul e pressionou a retoma da sua guerra psicológica contra o sul.

O Ministério da Unificação de Seul, que lida com as relações com a Coreia do Norte, emitiu uma declaração expressando "profundo pesar" pela tentativa de Park Sang-hak de enviar panfletos.

Park Sang-hak, que apelidou o líder norte-coreano Kim Jong Un de "um mal" e o seu governo de "barbárie", disse que continuará a enviar folhetos 'anti-Kim'.

"Embora os residentes norte-coreanos se tenham tornado escravos modernos sem direitos básicos, eles não têm o direito de saber a verdade", questionou.

As autoridades sul-coreanas prometeram proibir folhetos e disseram que iriam apresentar queixa contra Park Sang-hak e outros ativistas anti-Pyongyang por supostamente aumentarem a animosidades e potencialmente colocarem em risco os moradores da fronteira.

Em 2014, tropas norte-coreanas abriram fogo contra balões de propaganda que voavam em direção ao seu território, desencadeando uma troca de tiros que não causou fatalidades conhecidas.

Park Sang-hak acusou o governo liberal da Coreia do Sul de simpatizar com a Coreia do Norte ou ceder às ameaças. O irmão de Park Sang-hak, outro ativista da Coreia do Norte, cancelou na semana passada os planos de lançar garrafas cheias de arroz seco e máscaras faciais de uma ilha na linha de frente.

A província de Gyeonggi, que governa Paju, já havia emitido uma ordem administrativa proibindo os ativistas de entrar em certas áreas fronteiriças, incluindo Paju, para levar panfletos para o norte.

Se o lançamento de folhetos de Park se mantiver, Kim Min-yeong, funcionário de Gyeonggi, disse que a província exigirá que a polícia o investigue. A pena por violações é de um ano de prisão ou uma multa máxima de 10 milhões de won (7.345 euros).

O escritório provincial disse, em comunicado, que solicitou à polícia que investigasse quatro grupos de ativistas, incluindo o de Park, por suposta fraude, desvio de fundos oficiais e outras acusações.

Acrescentou que os quatro grupos foram acusados de explorar o lançamento de folhetos como forma de recolher doações como parte de negócios lucrativos, em vez de funcionarem como movimentos de direitos humanos na Coreia do Norte.

A Coreia do Norte não tolera críticas externas à sua família governante, que desfruta de um forte culto de personalidade construído pelo fundador da Coreia do Norte Kim Il Sung, cuja invasão militar surpresa na Coreia do Sul desencadeou uma guerra devastadora de três anos em junho de 1950.

Park disse anteriormente que iria pressionar para concretizar o lançamento de um milhão de folhetos sobre a fronteira na quinta-feira, o 70.º aniversário do início da Guerra da Coreia.

Uma grande faixa que Park disse ter sido levada para a Coreia do Norte com os panfletos na segunda-feira mostra a imagem de Kim Il Sung, acusando-o de "massacrar o povo (coreano) " e instando os norte-coreanos a levantarem-se contra o domínio da família Kim , de acordo com fotos distribuídas por Park.

Pelo menos uma das faixas e um balão com folhetos foram encontrados em Hongcheon, uma cidade sul-coreana a sudeste de Paju, informou a agência de notícias Yonhap. A polícia de Hongcheon não confirmou esta informação.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte desencadeou insultos contra ativistas de folhetos como Park, descrevendo-os como "escória humana" e "cães rafeiros". Coreia do Sul.

Na segunda-feira, os media estatais da Coreia do Norte disseram que foram fabricados 12 milhões de folhetos de propaganda para serem lançados em direção à Coreia do Sul, naquela que foi apelidada de maior campanha de folhetos anti-Seul de todos os tempos.

Especialistas dizem que a Coreia do Norte estará a usar o folheto civil sul-coreano como uma forma de aumentar a sua unidade interna e fazer mais pressão sobre Seul e Washington, numa altura de negociações nucleares paralisadas.

Embora Seul por vezes tenha enviado a polícia para impedir que ativistas deixem de lançar folhetos em momentos sensíveis, já tinha resistido aos pedidos de proibição da Coreia do Norte, dizendo que os ativistas estavam a exercer a sua liberdade de expressão.